Sincerão será fundamental para definir quem sairá do BBB 25, diz Dieguinho

Eu já não vejo muito isso na outra, na torcida do ano 50, que tem até umas brigas aí no meio, tem torcida brigando com as torcidas do Diego, está brigando com a torcida da Vitória, está uma coisa esquisita, tem uma parte votando na Gracyanne, tem outra parte votando na Eva, ou seja, a torcida do ano 50 está dividindo voto, então eu acho que é meio difícil da Eva sair.

Ainda mais que a Gracyanne tem o ranço do grande público que assiste o Big Brother há muito tempo, praticamente desde o início da temporada, a galera está esperando a Gracyanne cair no paredão para poder eliminar. Então, eu acho que Gracyanne sai.

