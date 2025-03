'Sem IA', 'desejo de toda mulher e gay': a volta de 'A Usurpadora' ao SBT

O retorno da novela ao SBT rendeu o Top 1 dos assuntos mais comentados do X durante a exibição entre as 14h30 e 15h30. No canal do YouTube do SBT, sem contar o das afiliadas e outras emissoras de capitais, houve 25 mil pessoas assistindo simultaneamente.

Reexibição de 'A Usurpadora' no SBT deixou novela mexicana no topo dos assuntos mais comentados do X Imagem: Reprodução/X

Além de elogios do retorno, também houve críticas para a abertura modificada e qualidade da imagem.

Chocado que nem a abertura de A Usurpadora o SBT respeita mais -- Rennê Sánchez Guerra (@HablaRenildo) March 17, 2025

Eu esperava tudo, menos que o SBT estragasse a abertura de A Usurpadora nessa reprise. #AUsurpadora #AUsurpadoraNoSBT -- ? (@juniornascr) March 17, 2025