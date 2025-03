Renata diz que já tinha atual percepção de jogo antes da Vitrine Seu Fifi

Renata: "Eu acredito que eles devem achar que muitas das nossas decisões foram por causa de [mensagens recebidas] de lá de fora, e não foi. A gente já tinha essa visão sobre o jogo".

Eva: "Da Daniele?".

Renata: "Tu lembra que eu já tinha falado sobre isso da Delma também? Vai passando despercebido, nunca é votado... Só que eu acho que eles pensam que a nossa percepção veio agora".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas