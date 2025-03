Produtor de 'The White Lotus' se pronuncia sobre beijo incestuoso na série

Na trama, os dois irmãos saíram para uma festa e, em meio a drogas e bebidas, deram um beijo. Desde o início da temporada, uma tensão sexual existia entre os personagens. No primeiro episódio, Lochlan observava Saxon completamente nu no quarto do hotel.

Saxon (Patrick Schwarzenegger) e Lochlan (Sam Nivola) em 'The White Lotus' Imagem: Reprodução

Nas redes sociais, o beijo entre os irmãos dividiu opiniões. "A coisa do beijo dos irmãos foi nojenta, eles foram com tudo e acho que passaram da conta", reclamou uma usuária do X (antigo Twitter). "Dei um grito de alegria no beijo de incesto", comemorou outro.

O produtor executivo da série, David Bernad, comentou sobre a polêmica cena. "Não era para isso tudo, foi só o que foi. O Mike [White, criador da série] é brilhante e acho que esses grandes acontecimentos não estão lá apenas para chocar. Há um motivo específico em termos narrativos e por trás da temática maior que o Mike está tentando retratar", disse ele em entrevista ao jornal New York Post.