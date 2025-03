Como está hoje o elenco de 'Mundo da Lua', seriado que ganhará continuação

É contratado da ESPN Brasil desde 2018. No canal por assinatura, Luciano já apresentou ESPN Bom Dia e SportsCenter Manhã, e atualmente comanda o ESPN FC e o ESPN Matchmaking.

Amaral ficou de fora da escalação para o reboot de "Mundo da Lua". O corte do ator no projeto tomou grandes proporções nas redes após o ator dar a entender que a TV Cultura não quis pagar um valor justo. A emissora, por sua vez, revelou que o artista cobrou três vezes a mais do que o salário oferecido. Marcelo Serrado, 58, foi confirmado no papel.

Luciano Amaral como Lucas Silva e Silva em 'Mundo da Lua' e em foto recente Imagem: Reprodução/Instagram

Antonio Fagundes - Rogério Silva

Em "Mundo da Lua", Antonio Fagundes, 75, deu vida a Rogério Silva, pai de Lucas. Professor e fotógrafo, o personagem do veterano é muito amável com a família, apesar do estresse diário por trabalhar muito.

Um dos ícones da dramaturgia, Fagundes conciliou "Mundo da Lua" e a novela "O Dono do Mundo" (1991). No folhetim de Gilberto Braga, o ator vivia o vilão Dr. Felipe Barreto, o oposto de Rogério do seriado infantil.