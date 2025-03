MC Davi gera polêmica ao desmentir Fiuk sobre autoria de 'Mãe solteira'

"Mãe solteira", música de DG e Batidão Stronda, MC Davi, J. Eskine e MC G15, chegou ao topo da lista de mais ouvidas no Brasil no Spotify.

O que aconteceu

Juntos com as comemorações dos artistas pelo sucesso da canção, veio uma polêmica. Fiuk disse que foi um dos co-autores do hit, e, em seguida, MC Davi fez um desabafo sobre a declaração do cantor.

De acordo com o funkeiro, nem tudo que Fiuk disse é verdade. "Fiuk quer pagar de malucão aí, agindo pelo errado. Que ele fez a música 'Mãe solteira', isso não está certo, não. Eu nunca tinha conversado com esse cara. Eu mesmo nem convidei ele para o estúdio. Eu fui convidado, eu estava lá fazendo a minha parte. Do nada esse louco entrou, fez uma melodia, os caras abraçaram a ideia, que ficou bom, não ficou ruim. Só que aí o cara está querendo levar o mérito todinho para ele, falando que ele escreveu a música. Ele nem escreveu, fez uma melodia. Que loucura".