'Mania de Você': Ísis é feita de tonta por duas personagens inesperadas

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Ísis (Mariana Ximenes) é feita de tonta por Berta (Eliane Giardini) e Leidi (Thalita Carauta).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A loira fica toda satisfeita e cheia de si, pois acredita que o plano de sequestrar a sogra foi bem-sucedido. Por telefone, ela confirma com a equipe envolvida no golpe que a ação não deixou rastros e que Berta já está no cativeiro.