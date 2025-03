Longe das novelas há 6 anos, por que João Vicente aceitou 'Vale Tudo'?

Em conversa com Splash, ele diz que o convite para participar do remake era irrecusável. "Quando chegou esse convite de 'Vale Tudo', não dá para negar. Sempre quis trabalhar com a Manuela [Dias, autora] e o Paulo [Silvestrini, diretor]. Quase fiz outra novela do Paulinho também, mas não pude no último segundo".

'Vale Tudo' é a novela de todas as novelas. Dizer não para 'Vale Tudo' seria uma grande burrice da minha parte. Aí, fui ver o elenco e percebi que é o melhor que já vi na minha vida. Nunca vi nada igual. E, por acaso, todos se amaram. O elenco se ama. Está sendo gostoso.

Nesses seis anos longe das novelas, João Vicente participou de outros projetos, como Let Love, reality de namoro do Multishow, ao lado de Sabrina Sato, sua ex-namorada. Paralelamente a "Vale Tudo", ele vai seguir no comando do Papo de Segunda, no GNT, e no projeto Porta dos Fundo, do qual é um dos fundadores.

Estamos muito felizes. É um elenco incrível... Vai ser correria gravar a novela, estar no Papo de Segunda e no Porta do Fundos. Tudo junto, mas vai ser bom.

Qual é a história de 'Vale Tudo'?

A obra original, exibida em 1988, foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Considerada um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, "Vale Tudo" gira em torno da pergunta: 'vale a pena ser honesto no Brasil?'.