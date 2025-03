Leticia Spiller surge de biquíni durante passeio de barco em Búzios

Nos últimos dias, passado o Carnaval, Leticia tem aproveitado vários momentos em meio à natureza. No fim de semana, a atriz postou um vídeo no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ao pé da árvore Sumaúma.

Dias antes, ela mostrou um banho de cachoeira também no litoral fluminense e foi elogiada. "Hoje eu entendo porque a Leticia Spiller é tão linda, ela está sempre em contato com a natureza", disse uma seguidora. "Com você, a natureza fica mais bonita", comentou outro seguidor.