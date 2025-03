Gravadora de Drake quer arquivar processo após briga com Kendrick: 'Perdeu'

A gravadora reconhece que Kendrick usou insultos exagerados para falar de Drake na música "Not Like Us", mas afirma que Drake não saiu por baixo. A empresa pontua que o rapper canadense também usou a plataforma da UMG para "promover gravações nivelando ataques igualmente incendiários a Lamar".

A Universal alega que Drake teria encorajado a briga até perceber que o público ficou ao lado de Kendrick. "Por exemplo, quando ele sentiu que Lamar estava demorando muito para responder, Drake lançou uma segunda gravação na qual ele incitou Lamar a continuar a batalha de rap pública", declara a empresa.

Drake e Lamar lançaram um total de 9 músicas trocando ofensas em meio à rixa. A UMG alega que o canadense estava feliz em ver a gravadora promovendo as músicas em que ele acusava Kendrick de violência doméstica. "Agora, depois de perder a batalha de rap, Drake alega que 'Not Like Us' é difamatória. Não é", diz o pedido enviado à Justiça.

A defesa de Drake rebateu a petição da UMG e criticou a empresa. "A UMG quer fingir isso é sobre uma batalha de rap para distrair seus acionistas, artistas e público de uma verdade simples: uma empresa gananciosa finalmente está sendo responsabilizada por lucrar com desinformação perigosa que já resultou em vários atos de violência", disse o advogado Michael J. Gottlieb à People.

Kendrick Lamar acusou Drake de ser um "pedófilo de carteirinha" na letra de "Not Like Us". A música foi parar no topo das paradas nos Estados Unidos e foi premiada diversas vezes. Com ela, Kendrick levou os prêmios de "Gravação do Ano" e "Música do Ano" no Grammy.