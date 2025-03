'Garota do Momento': mudança drástica afeta romance entre Guto e Vinicius

O romance entre Guto (Pedro Goifman) e Vinicius (Elvis Vittorio) vai continuar em "Garota do momento" (Globo) apesar distância. As informações são do jornal O Globo.

O que vai acontecer

Vinícius se mudará para os EUA, onde o pai faz tratamento contra um câncer. O namorado de Guto escolhe ir embora para tentar se reconciliar com o pai, que o renegou após descobrir sua orientação sexual.