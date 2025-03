Totalmente tietada: os dias de Fernanda Torres no Brasil após o Oscar

Após a intensa campanha de "Ainda Estou Aqui" e a primeira estatueta do Brasil no Oscar, Fernanda Torres voltou ao Brasil como uma verdadeira estrela.

A atriz até conseguiu descansar por alguns dias no interior do Rio de Janeiro, mas assim que voltou a aparecer publicamente, experimentou a "tietagem" dos brasileiros. Veja como têm sido os dias de Fernanda após o retorno ao Brasil:

Assim que voltou ao país, a atriz recusou um convite para aparecer no Desfile das Campeãs, no Rio. "As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há 6 meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho", disse, após um convite do prefeito Eduardo Paes.