Eva explica afastamento para Delma no BBB: 'Só estou chateada'

Eva: "Todo mundo se conhece aqui há dois meses e está buscando R$ 2,5 milhões. Então como é que eu vou ter algo com você ainda, sendo que você falou mal de uma pessoa que é da minha vida, entendeu? Eu só quero te explicar isso para dizer que eu não estou com raiva da senhora, falando mal. Não. Eu só estou chateada. E isso não muda todo o carinho que eu tenho e tudo o que eu falei para senhora. Só quero que a senhora entenda isso".

Delma: "Eu sei disso".

Eva: "E que, dentro do jogo, está tudo bem você votar em mim, como eu votei em você. Está tudo certo. Eu não vou te questionar nunca sobre isso. A gente está aqui para ser votado. Então estou falando que não é sobre voto. Estou só explicando por que me afastei, porque é nítido. E isso não muda o meu carinho pela senhora".

