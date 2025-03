Enquete BBB 25: paredão fica imprevisível com rejeição de estrela da edição

Um dos nomes mais famosos da atual edição do Big Brother Brasil, Gracyanne Barbosa corre risco de ser eliminada amanhã do reality show. A influenciadora está no nono paredão ao lado de Daniele Hypolito e Eva.

O que diz a enquete UOL

Gracyanne está liderando a enquete desde o início do dia. Na parcial feita às 16h17, a influenciadora continua com alta rejeição, somando 52,39% dos votos para uma saída do reality show.