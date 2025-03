Emparedada, Dani Hypolito critica: 'Quem disse que também não são plantas?'

Eles foram atrás de uma informação que receberam de uma pessoa? Foram. E quem disse que eles também não são plantas? Porque eu nunca vi eles terem opinião própria , critica Daniele.

Guilherme concorda com a aliada. "Agora você levantou um argumento... que é papo de Sincerão", diz o brother. "Para mim, eles nunca foram pela opinião própria. Primeiro que, quando começaram a votar em mim e no Diego [Hypolito], votaram pela opinião do Maike e do Gabriel", continua a atleta.

Eles nunca deram abertura para nos conhecer e para poder ter opinião deles em relação a mim e ao Diego para poder votar , concluiu Daniele.

BBB 25 - Enquete UOL - Quem você quer eliminar no nono Paredão? Daniele Hypolito Globo/Fábio Rocha Eva Globo/ Fábio Rocha Gracyanne Barbosa Globo/Fábio Rocha A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo