É hoje: Madá faz revelação que muda o destino de Jão em 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (17) de "Volta por Cima" (Globo), Madalena se surpreende com a revelação de Osmar sobre a paternidade do filho de Cacá.

Decidida, Madalena faz a revelação para Jão de que ele não é o pai do bebê da rival. Além disso, conta que a criança é fruto da relação que Cacá teve com Baixinho.

Após isso, em breve, Madá e Jão se unirão para desmascarar Cacá em público.