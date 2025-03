Duda Guerra, nora de Angélica e Huck, fala de independência financeira

A adolescente diz que se inspira em Virginia Fonseca para produzir seus conteúdos. "Tento mostrar a realidade o máximo possível. Então, acaba sendo algo muito fácil para mim", explicou.

Duda passou a conquistar seguidores nas redes após circular pelo Rock in Rio, no ano passado, com o namorado, Benício Huck, 17.