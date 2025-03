Demitido da Marvel, Jonathan Majors admite que estrangulou ex-namorada

Grace rebate e afirma que o ator fez muito mais do que uma simples agressão. "Você me estrangulou e me empurrou contra o carro", acusa.

Majors reafirma que isso se enquadra em agressão e garante que nunca agiu dessa forma antes. "Sim, todas essas coisas são sob 'agressão', sim [...] Isso nunca aconteceu comigo".

Em abril de 2024, o ator foi condenado a 52 semanas de participação em um programa de reabilitação, por agredir fisicamente a ex-namorada em março de 2023. Ele ainda pode ser sentenciado a seis meses de prisão caso venha a descumprir as regras do programa.

Grace chegou a mover um processo contra o ator, mas retirou as acusações. Após isso, outras supostas vítimas também acionaram a Justiça contra o ator.

Após as acusações, Jonathan Majors foi demitido do Universo Cinematográfico Marvel — o famoso tinha papel de destaque nas produções da Marvel. Atualmente, ele está noivo da atriz Megan Good.