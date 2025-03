Delma critica afastamento repentino de Eva e dispara: 'Fala o que mandam'

Daniele comentou que as sisters ainda acusam que a ginasta possui um jogo morno. "E o jogo dela é o quê? Ela só cresceu quando a Renata chegou com informação, agora toda hora quer gritar. Aline dá dois gritos e ela fica calada", afirmou Joselma.

Chateada com Eva, Delma ainda afirmou que a sister se afastou dela apenas no dia da votação. "Ela falou assim, ali: 'Votei em Delma porque teve o motivo que eu tomei as dores de Renata, tanto é que eu vim afastar dela.' Ela veio se afastar de mim hoje, porque ela deu de votação. Tanto que depois ainda da confusão, ela ainda ali pintava, ajeitava. Foi lá, querendo ou não, eu desci da cheia e pintou".

