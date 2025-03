Christina Rocha diz que teve romance com ex-marido de Regina Duarte

Christina Rocha, 67, abriu o jogo sobre amores passados.

O que aconteceu

Em entrevista ao amigo de longa data, Sérgio Mallandro, 69, do podcast Papagaio Falante, ela contou que viveu uma paixão intensa com o diretor Del Rangel (1955-2020). Ele é ex-marido da atriz Regina Duarte, 78.

De acordo com a apresentadora, Del Rangel foi uma grande paixão. "Ele era sobrinho da primeira mulher do Renato Aragão, a Marta Rangel. A gente se conhecia, mas nunca havia rolado nada. Era, digamos, um amor antigo nunca concretizado. Só foi acontecer depois que separei do Rubinho, pai dos meus filhos. Foi quando o Del entrou para o SBT. Ele já estava separado da Regina. Aí, sim, tivemos um romance. Foi uma grande paixão".