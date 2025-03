Casamento de Amado Batista teve fogos de artifício e lanternas chinesas

Amado Batista, 74, se casou com a miss Calita Franciele, 23, no último sábado (15). Veja os detalhes da cerimônia no interior do Mato Grosso:

Casamento aconteceu na fazenda do cantor. A cerimônia religiosa foi nas Fazendas AB, no município de Cocalinho, a cerca de 11 horas de carro de Cuiabá. No Instagram, uma das cinegrafistas do evento mostrou a estrada de terra que leva à propriedade, assim como a movimentação de aviões no local ao longo do dia: