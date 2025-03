Camila Pitanga posa de biquíni nos bastidores de 'Beleza Fatal'

Camila Pitanga compartilhou novas fotos dos bastidores de "Beleza Fatal" (MAX) e aparece de biquíni em um deles.

O que aconteceu

Na imagem, a atriz está de costas usando um biquíni fio-dental do lado de fora da piscina. Na trama, Camila interpreta a vilã Lola Argento.

A MAX lançou seus últimos quatro capítulos nesta segunda-feira, e o capítulo final será lançado sexta-feira. "Sim, amades! Chegamos ao último bloco do nosso novelão Beleza Fatal... Passou voando, né? Tô muito feliz com o resultado desse trabalho feito com tanto amor e entrega. E a prova disso é ver vocês amando (e até defendendo!) uma vilã terrível", escreveu na legenda.