Buscapé em 'Cidade de Deus', ator diz que 2ª temporada inspirará favelas

Crítico sobre a forma como as produções brasileiras retratam a guerra entre a polícia e o tráfico, Alexandre diz que a nova temporada focará pontos importantes. "Estamos trazendo uma visão de dentro da comunidade para fora dela, englobando tudo. Vamos vir com uma potência muito mais dentro da política, falando da política, lutando com a política, dentro da política", adiantou em conversa com Splash.

Ator garante que 2ª temporada de 'Cidade de Deus' mostrará um movimento político na comunidade ainda maior Imagem: Renato Nascimento

Na visão do ator, os novos episódios da produção da Max servirão como inspiração e referência para muitos moradores das comunidades espalhadas pelo Brasil. "Às vezes, a gente —como um todo, de forma generalizada— não tem uma consciência política muito grande, nem um referencial de político dentro da comunidade". Pelo menos, na ficção, temos uma esperança mostrando: 'gente, se fosse assim, olha como é que seria'. Estamos, realmente, levando uma visão de esperança e um referencial para as pessoas de dentro da favela Mesmo que histórias como a da vereadora Marielle Franco já sejam conhecidas, para Alexandre Rodrigues a série busca trazer novos exemplos para inspirar ainda mais pessoas na política. "Tem muitos vereadores que estão lá dentro, que estão votando pela galera da comunidade, mas precisamos de muitos outros".

Buscapé na 2ª temporada de 'Cidade de Deus'

Depois do personagem se arriscar com Lígia (Eli Ferreira) em uma perigosa investigação na primeira temporada, a história terminou com uma retaliação. No último episódio, é possível ouvir alguns tiros após uma moto abordar o carro em que Buscapé e a jornalista estavam.

Alexandre Rodrigues adianta que este fato motivará ainda mais seu personagem a continuar com seu trabalho. Já no começo da segunda temporada, descobriremos que Lígia morreu, e que Buscapé ficou ferido após o ataque.