BBB 25: parcial acirrada aponta eliminação inesperada no nono paredão

A disputa tem sido acirrada com Eva nas últimas horas. A bailarina vem na sequência da votação com 46,54%.

O cenário, por ora, é mais confortável para Daniele Hypolito. A ex-ginasta somou apenas 3,05%.

O resultado da participante eliminada sairá amanhã. O anúncio acontecerá durante a transmissão ao vivo do programa.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas