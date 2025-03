BBB 25: Eva, Dani Hypolito e Gracyanne Barbosa defendem permanência

Os emparedados Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa defendem permanência no BBB 25.

O que aconteceu

Gracyanne foi indicada pelo Líder Guilherme. Eva foi a mais votada no Confessionário, enquanto Daniele foi escolhida após empate do segundo mais votado. Por fim, a influencer fitness tinha direito a um Contragolpe e escolheu João Gabriel, que se livrou no Bate-Volta