BBB 25: Equipe de Guilherme nega que ele foi 'machista e sexista' com Eva

Conforme os responsáveis pelos perfis do pernambucano, Eva inicialmente que falou de forma exaltada com ele. "Ele estava sentado, Eva chega gritando e ele pede, educadamente, para que ela fale baixo. Ele jamais teria esse posicionamento machista, que é algo que ele abomina".

A equipe do brother também disse que tomará medidas legais contra quem imputa acusações falsas a ele. "Os responsáveis serão punidos", completou.

Guilherme e Eva bateram boca após a formação do Paredão. O brother acusou Eva e Renata de "sabonetarem" por não votarem em Aline, e as sisters não gostaram do adjetivo negativo. No bate-boca, o fisioterapeuta e a dançarina levantaram a voz um para o outro.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.