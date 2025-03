BBB 25: Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa estão no nono Paredão

Como o Paredão foi formado

João Gabriel, o Anjo da semana, imunizou o irmão. "Ele sabe que eu amo muito ele e é a pessoa que eu vou lutar aqui até o fim."

Quem votou em quem no confessionário

Vitória Strada votou em Eva;

Eva votou em Joselma;

Daniele Hypolito votou em Eva;

Maike votou em Daniele Hypolito;

Joselma votou em Eva;

João Gabriel votou em Daniele Hypolito;

João Pedro votou em Daniele Hypolito;

Vinícius votou em Eva;

Vilma votou em Joselma;

Diego Hypolito votou em Eva;

Renata votou em Joselma;

Aline votou em Eva;

Gracyanne Barbosa votou em Aline.

Com 6 votos, Eva foi a mais votada da casa. Com 3 votos, Daniele e Joselma foram as segundas mais votadas da casa. O Líder, então, salvou a sogra e colocou Daniele do Paredão.