Diretor da própria sogra: quem é Andrucha, genro de Fernanda Montenegro

No currículo, Waddington tem filmes aclamados pela crítica como "Eu, Tu, Eles" (2000). Também dirigiu e produziu documentários para o cinema e para a TV sobre artistas, como "Maria Bethânia - Pedrinha de Aruanda" (2007) e "Anitta: Made in Honório" (2020).

Amigo pessoal de Gilberto Gil, Waddington tem vários projetos em parceria com a família do cantor. São eles: "Em Casa com os Gil" (2022), "Viajando com os Gil" (2023) e "Gilberto Gil - Viva São João" (2002).

Ao longo da carreira, o diretor já trabalhou também com a sogra e com a esposa. Os filmes "Gêmeas" (1999) e "Casa de Areia" (2005) reúnem Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. No longa "O Juízo" (2019), Andrucha dirigiu novamente a sogra.

O brasileiro foi responsável por uma coprodução entre Espanha e Brasil. Em sua primeira incursão no cinema internacional, Waddington foi diretor do filme "Lope" (2010), sobre a vida do poeta e dramaturgo espanhol Lope de Vega.

Na TV e no streaming, ele também tem sucessos. Waddington foi diretor e produtor executivo das séries "Sob Pressão" (TV Globo) e "Fim" (Globoplay), inspirado no livro homônimo escrito pela esposa.