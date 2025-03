Análise: Remake da novela Vale Tudo causa medo até na Rede Globo

Perline reforçou seu temor com o remake de Vale Tudo, também por conta de declarações da autora Manuela Dias, que já gerou críticas dos fãs da novela original.

Eu tenho medo por conta de algumas escalações nesta novela, eu tenho medo por conta das declarações que a Manuela Dias deu. A Manuela tem um texto muito bom, ela tem um texto maravilhoso, que ela fez na primeira novela dela, enquanto autora de novela das nove.

Só que eu acho que ela fez um marketing muito errado da novela com as declarações, gerou muitas críticas, ódio por conta dos fãs da novela original, então eu tô na expectativa de ver isso na tela, mas eu estou com medo, tem atores maravilhosos no elenco, mas tem atores que eu já vi que não eram os melhores nomes pra determinados papéis. Mas eu tô esperando estrear antes de falar mal ou criticar.

Gabriel Perline

