'Literatura salva': Roseana Murray recorda ataque após perder braço

A escritora Roseana Murray, 73, concedeu uma entrevista ao Fantástico (Globo) quase um ano após perder o braço em um ataque de pitbulls.

O que aconteceu

Roseana contou o que sentiu no momento do ataque. "Eles me atacaram e a sensação foi de morte. Não sabia que eles tinham destruído meu braço."

A escritora transformou a dor em poesia e escreveu sobre o ataque. "A vida é assombrosa, para o bem e para o mal. Naquele momento, em questão de segundos, a morte quase me levou. Escrevi um poema que conta essa experiência. Literatura salva. A arte salva sempre."