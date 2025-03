Edredom, chupão no pé, vibrador e mais: os momentos +18 de 2 meses do BBB

Em uma conversa, Vitória Strada e Thamiris, bissexuais, comentaram quando perceberam que se interessavam por mulheres.

Thamiris contou que soube assistindo Kubanacan, com uma personagem loira que ela acredita ter sido feita por Adriana Esteves. "Eu lembro que ela fazia um negócio de ciganinha, e eu e minhas amigas imitávamos."

A atriz contou sua experiência. "Eu acho que comecei a perceber quando vi 'As Panteras' e fiquei com mais tesão na Demi Moore saindo do mar do que no surfista".

