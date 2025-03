Mulher de Christian Figueiredo se destaca em competição de fisiculturismo

Zoo, mulher do influenciador Christian Figueiredo, fez sua estreia no mundo do fisiculturismo neste sábado (15).

O que aconteceu

A cantora e influenciadora participou do Muscle Contest International. O evento acontece em Campinas, São Paulo, e é um dos mais importantes do fisiculturismo brasileiro.

A estreia de Zoo foi na categoria Bikini. Ela conseguiu ficar em segundo lugar na Bikini Open, em quinto na Bikini Estreantes e também em quinto na Bikini Novice.