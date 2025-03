Morre o jornalista Salomão Ésper, aos 95 anos

O jornalista Salomão Ésper morreu, na manhã deste domingo (16), aos 95. A informação foi confirmada pela rádio Bandeirantes, em que ele trabalhou por 70 anos.

A cerimônia de sepultamento do profissional será realizada hoje. A despedida acontece no Funeral Home, na região da Bela Vista, em São Paulo.

Nascido em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, Salomão começou como locutor de rádio, em 1948. Ele também se formou advogado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco.