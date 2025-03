Marina Ruy Barbosa usa vestido curto de grife com amarração no pescoço

Marina Ruy Barbosa, 29, compartilhou uma sequência de fotos usando um vestido grifado. Nos comentários, ela ironizou a crítica que recebeu da consultora de etiqueta, Cintia Chagas, 41, em uma publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz compartilhou as fotos em seu perfil no Instagram. Nas imagens, ela esbanja a boa forma com o vestido, que tem uma amarração no pescoço e tachas. Marina recebeu elogios de nomes como Lucas Lucco e Ludmilla.

A peça é de uma grife francesa, chamada Ludovic de Saint Sernin. O vestido não está disponível no site oficial da marca, mas peças semelhantes variam entre R$ 7.500 e R$ 9.500. Nomes como Olivia Rodrigo, Dua Lipa e a atriz Bella Hunt já usaram peças da mesma coleção.