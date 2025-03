Bethânia interrompe show: 'Me respeitem, não vou cantar com esse som'

Maria Bethânia, 78, reclamou da qualidade do som durante show ontem no Rio de Janeiro. Foi a penúltima apresentação da turnê "Caetano & Bethânia".

O que aconteceu

Cantora interrompeu música e pediu por "respeito". Em vídeo que circula nas redes sociais, a artista diz que há muitas falhas técnicas no som. "Tudo errado aqui no som. Não dá para cantar com esse som. Me respeitem. Não vou cantar com esse som", afirma ela, antes de sair de perto do microfone.