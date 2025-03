Ex-estrela da Disney diz que pornô lhe trouxe mais respeito que televisão

Ela confessou estar tentando lançar um programa de TV sobre sua história. "Estou conversando com as pessoas. Elas são tão respeitosas e tão positivas sobre minha história, especialmente pessoas mais jovens e pessoas diferentes com quem falo em Hollywood e outras coisas. Elas são muito mais receptivas à história. E eu realmente sinto que tenho muita positividade em torno disso."

Sou capaz de criar minha própria marca, meu próprio conteúdo, do jeito que eu quero criá-lo. Maitland Ward

A atriz disse ainda ter se surpreendido com a reação positiva à sua ida para o meio pornográfico. "Eu não tive ninguém me odiando por isso ou algo assim. Recebi muito apoio no geral, o que chocou todos que eu conhecia. Todo mundo pensou que as pessoas iriam me despedaçar, e eu seria julgada as, mas eu tive muito apoio e acho que é porque eu era tão positiva sobre isso, e eu estava tão feliz com isso."