BBB 25: Madrugada tem Aline reclamando de deboche e papos sobre Gracyanne

Ela entrou no programa assim como eu entrei. Eu não entrei totalmente perdido, Gui? Eu não fiz várias coisas que eu não posso ser julgado? Todas as pessoas aqui estão sujeitas a isso. Eu não estava tendo indícios. Porque era uma pessoa que eu estava próximo, que eu conversava, que eu tinha diálogo, que tinha afinidade... Não é que eu coloquei ela num pedestal, eu não tinha motivos para acreditar , pontuou Diego.

Daniele lamenta situação

Já a ginasta desabafou com Guilherme na cozinha do VIP. "Como eu sei que foi muito mais coisa do Diego do que de mim, não é que eu não fiquei magoada com ela, Gui. Não é isso. Mas, pode ser que a gente não saiba o teor, também"..

O que eu tentei para ficar mais leve, e eu só vou saber a real situação depois que eu sai daqui, [é que] eu levei para o lado Gra jogadora. Independente da forma que falou do meu irmão, e eu fiquei chateada, mas eu fui lá e conversei com ela. E eu tentei não a expor na frente das pessoas. Daniele Hypolito

Aline reclama de deboche

Cumprindo o castigo do Monstro, Aline lamentou o comportamento dos rivais em conversa com Joselma, Vinícius e Guilherme. "No Monstro de ninguém... Ninguém fica nessa gargalhada toda", desabafou. "Nessa risadaria", completou Vinícius.