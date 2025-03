Kanye West acusa 'máfia Kardashian' de restringir contato com os filhos

Kanye West, 47, acusou 'máfia Kardashian' de restringir contato com os filhos North West, 11, Saint, 8, Chicago, 6, e Psalm, 5.

O que aconteceu

No X, antigo Twitter, ele criticou a família da ex-mulher, Kim Kardashian pelo afastamento dos filhos. "Sim, eu tenho desavenças com pessoas que congelaram minha conta, tiraram meus filhos de mim e tentaram me colocar na cadeia - e isso não muda".

Kanye afirmou que seus direitos foram tomados pela 'máfia Kardashian'. "Eu não quero apenas 'ver' meus filhos. Eu preciso criá-los. Eu preciso ter o direito de decidir onde eles vão estudar, quem são seus amigos, em que casas dormem, se minhas filhas usam batom e perfume. Todos esses direitos foram tomados de mim pela máfia Kardashian, Hulu e Disney, e pela grande agenda que usa crianças negras selecionadas para servirem de plataforma para influenciar o povo negro".