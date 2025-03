'Já estava exposto': influencer revela por que expôs encontro com Neymar

Nas respostas, Any também sugeriu que a performance de Neymar durou apenas alguns minutos. "Depende do que é 'durar' para você. Mas, assim... Duas músicas e acabou o show", disse.

A influenciadora afirma ter recebido R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e amigos do jogador em uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo, na última segunda-feira (10). Em nota, a assessoria do atacante negou que ele tenha participado do encontro, mas admitiu que o helicóptero dele "pode ter sido visto" no local porque ele "costuma emprestar" a aeronave para amigos e familiares.