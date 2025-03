Grimes faz apelo para Elon Musk sobre filhos do casal: 'Preocupada'

Eu tentei implorar para o público e para o pai dos meus filhos para mantê-los offline, e tentei recorrer legalmente. Já vi jovens sendo destruídos pela internet também.

Grimes, sobre filhos com Elon Musk

Com a repercussão da postagem, uma seguidora se mostrou preocupada com os filhos de Grimes. Ela escreveu: "Como proteger suas crianças disso? Você não consegue apagar esse lixo da internet?".

Ela respondeu que está tentando afastá-los do olhar público. Grimes também lamentou não ter "controle sobre a internet", e nem conseguir apagar as coisas.

O fato de a vida dos meus filhos ser pública é uma grande preocupação para mim e eu penso em como resolver isso todos os dias. É insano para mim que não haja uma maneira de lidar com isso. Eu gostaria que existisse alguma lei que permitisse a um pai vetar que crianças pequenas vivessem vidas públicas, mas eu nem confio na lei para me ajudar agora, se eu tentasse invocá-la, para ser honesta.

Elon Musk e Grimes têm três filhos. Em fevereiro deste ano, o empresário levou os dois mais velhos, X Æ A-Xii, de 5 anos, e Exa Dark Sideræl, de 4, para conhecer a Casa Branca atualmente comandado por Donald Trump. Eles também são pais de Techno Mechanicus, que nasceu em 2023.