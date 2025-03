Francine Ehlke se casa com bilionário em Las Vegas após 1 mês de noivado

Franciny Ehlke, 25, se casou com o bilionário Tony Maleh, 36, na noite deste sábado (15), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou uma série de fotos com o agora marido. Eles posam juntos na frente da placa de entrada de Vegas, cidade famosa por seus cassinos e casamentos em pequenas capelas.

Nas fotos, Franciny aparece com um look de noiva. Ela usa um vestido branco curto, com um véu no cabelo e salto alto. Nas mãos, segura um pequeno buque com flores vermelhas. Já o empresário se vestiu todo de preto, e ambos usam óculos escuros nas fotos.