Diego opina sobre tensão com Gracyanne: 'Não acho que fez na intenção'

Em conversa com Guilherme, Diego Hypolito comenta as informações que Renata compartilhou após a Vitrinhe do Seu Fifi no BBB 25.

O que aconteceu

Edson Hypolito, irmão de Diego e Daniele, e Fábio Castro, marido da ginasta, pediram para que os atletas fossem alertados sobre Gracyanne Barbosa. "A consciência que eu tenho é porque ela fazia parte de algo que eu acho que ela não teve noção do que poderia estar acontecendo, do que ela poderia estar influenciando. Eu não acho que ela fez na intenção de, tipo, 'eu vou...'. Não acho. Não vejo isso na Gracyanne. Mas a gente está num jogo de competitividade direta", analisou o integrante do Camarote.