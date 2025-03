Diego Hypolito sobre Gracyanne no BBB 25: ' Acabei sendo o alvo por ela'

Eu acabei sendo o alvo de muitas pessoas indiretamente sem ela perceber, por ela. Diego Hypolito

O brother, contudo, disse não achar que Gracyanne tenha feito isso intencionalmente. "E sem ela estar tentando fazendo isso. Por que não vejo ela como alguém que estava mirabolando algo. Ela foi influenciada sem querer por pessoas que pensavam diferente dela e ela tem uma história difícil."

Antes aliados, a relação dos dois se estremeceu após o retorno de Renata da Vitrine do Seu Fifi, com recados do irmão de Diego e Daniele e do marido da ginasta. Os dois pediram que os irmãos se afastassem de Gracyanne.

