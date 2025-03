Débora Falabella conta que teatro a ajudou com timidez: 'Era muda'

Débora Falabella, 46, contou que usou o teatro para curar sua timidez.

O que aconteceu

A atriz falou sobre o assunto ao Sem Censura (TV Brasil). "É sempre mais difícil conviver assim, sendo eu, tipo dar entrevista, fazer essas coisas. Para mim, o palco, estar em cena, para mim não é. Tanto que foi por isso que eu comecei a fazer teatro. É que eu era muda. Eu era quieta, tinha uma amiga. Era realmente muito, muito quieta, muito introvertida.