Davi critica BBB 25 e afirma que Boninho faz falta: 'Estaria bem diferente'

Davi Brito disse a Chico Barney que o ex-diretor do programa, Boninho, faz grande falta ao BBB 25, pois sabe causar problema dentro da casa, e com 100% de certeza o reality estaria diferente.

Falta um Boninho. Tá fazendo falta. O cara estuda. Ele tem a visão do reality show. Ele sabe causar o problema. Ele sabe provocar você. Ele sabe escolher os participantes. Eu acho que Boninho é um cara que tem o dom. Ele tem o dom de fazer acontecer o reality show.

Está fazendo muita falta na Rede Globo, e eu acredito que a Globo em si está sentindo a falta do Boninho dentro desse reality do BBB 25, porque com 100% de certeza eu te afirmo que se o Boninho tivesse feito esse reality show do BBB 25, não estaria dessa maneira, estaria muito mais andado esse programa.

Davi Brito

O ex-participante da casa mais vigiada do Brasil detalhou mais alguns pontos que faziam de Boninho o grande maestro do BBB 24.

Até em termos de Sincerões estaria muito mais adiantado. Ele sabe criar a dinâmica para fazer o negócio andar. Nas provas também, ele sabe botar pra andar. Ele tem a visão do reality show.