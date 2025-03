Vizinhos, Bianca Bin e Lima Duarte postam tomando café: 'Brinde ao agora'

Bianca Bin, 34, compartilhou um momento de reflexão ao lado de Lima Duarte, 94, na tarde deste domingo.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um vídeo tomando café da tarde com o ator, que é seu vizinho no interior de São Paulo. "Domingo. Um brinde ao presente, ao aqui e agora, onde desfrutamos da companhia uns dos outros e celebramos as coisas boas da vida", escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs lembraram quando os dois atuaram juntos, em "O Outro Lado do Paraíso" (Globo, 2018). Na trama, eles interpretavam vô e neta. "Deu saudade da novela", comentou um. "Seu Josafá e Clara Tavares", comentou outro, se referindo aos personagens dos dois.