BBB 25: Renata critica João Gabriel: 'Se fez, assume e seja responsável'

Eva acredita que o irmão de João Pedro, 22, está com peso na consciência por ter trocado beijos com Thamiris, 33, no confinamento. "Ele sabe que vacilou. A cabeça tende a pensar sempre o pior. Ele sabe que tu veio com informação de que ele teve uma atitude que não foi legal", disse a fisioterapeuta à amiga.

Renata concordou e criticou João Gabriel por ter negado para seu grupo na casa que beijou Thamiris. "Se fez, assume e seja responsável", avaliou a sister. "Mas é isso que falta nos meninos, essa maturidade de pedir desculpas e assumir as coisas que faz", analisou Eva.

