BBB 25: Aline reclama de deboche dos adversários durante Castigo do Monstro

Após cumprir o Castigo do Monstro com carga máxima de 1.000 peixes, Aline desabafa por suposto deboche dos adversários no BBB 25.

O que aconteceu

A baiana lamentou o comportamento dos rivais em conversa com Joselma, Vinícius e Guilherme. "No Monstro de ninguém... Ninguém fica nessa gargalhada toda", desabafou. "Nessa risadaria", completou Vinícius.