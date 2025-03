BBB 25: Aline pensa em 'homenagear' Castigo do Monstro com tatuagem

Enquanto 'trabalhava', Aline admitiu para Vilma, 68, que não aguenta mais olhar para os peixes que tem de pescar. "Dona Vilma, tão cedo não vou querer ver um peixe, viu? E eu amo peixe", disparou ela para a mãe de Diogo Almeida, 40.

Mais tarde, a baiana confidenciou a Vinícius, 28, que pensa em fazer uma tatuagem em 'homenagem' à punição em curso. "Quando sair daqui vou fazer tatuagem de um peixe e botar 'BBB' embaixo. Esse peixe aqui marcou a minha vida."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas