Autor de livro de mistérios aceita desafio: tornar crianças Sherlock Holmes

"Murdle - Volume 1" foi um sucesso de vendas, figurando entre os mais vendidos da Amazon. Agora, "Murdle Jr", uma versão focada no público jovem foi lançada, incentivando crianças a se tornarem o próprio Sherlock Holmes.

O livro é inspirado no jogo online de mesmo nome e se trata de um quebra-cabeça que se tornou fenômeno editorial. A proposta é adivinhar quem, onde, como e o porquê de um determinado assassinato. No Brasil, ele é publicado pela Intrínseca e é indicado para crianças a partir de 10 anos.

Escritos por G.T. Karber, os livros são parte de uma série com quatro volumes originalmente publicados em inglês. "Murdle 1" ganhou o prêmio de Livro do Ano do British Book Awards de 2024, e a franquia teve os direitos de adaptação vendidos pela Legendary Television para virar série de TV.